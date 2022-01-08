Sosyal medya yıkıldı yorumlar havada uçuştu 'Aile büyüğünüz mü?' Gelin Evi yarışmasında kahkaha attıran William Shakespeare sorusu!
Gelin Evi yarışmasında kahkaha attıran William Shakespeare sorusu. Sosyal medya yıkıldı yorumlar havada uçuştu 'Aile büyüğünüz mü?' diye sordu sosyal medya kullanıcıları gülme krizine sokan yorumlarda bulundu. William Shakespeare'in tablosunun aile büyüğü sanılması izleyicileri güldürdü. Özellikle sosyal medyada yüzlerce kişi soruyu yönelten geline ve programa yönelik birbirinden esprili sözler kullandı.
Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelin Evi'nde William Shakespeare'in tablosu gündem oldu. Fenomen yarışmanın 766. bölümünde Kübra Hanım'ın evine misafirliğe giden diğer yarışmacılardan biri sorduğu soruyla sosyal medyayı salladı. Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan programda William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı. Amatör tiyatro oyuncusu Kübra Hanım'a bir başka yarışmacı tablo için "Aile büyüğünüz mü?'' sorusu yöneltti kahkahalar havada uçuştu. İşte sosyal medyayaki o güldüren yorumlar...
Gelin evi yarışma programı hafta içi her gün Aslı Hüner'in sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Gelinlerin çeyizleri, sunumları, özenle hazırladıkları sofraların yer aldığı programda William Shakespeare sorusunun sorulduğu bölüm sosyal medyanın diline düştü.