Sosyal medya yıkıldı yorumlar havada uçuştu ’Aile büyüğünüz mü?’ Gelin Evi yarışmasında kahkaha attıran William Shakespeare sorusu!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelin Evi'nde William Shakespeare'in tablosu gündem oldu. Fenomen yarışmanın 766. bölümünde Kübra Hanım'ın evine misafirliğe giden diğer yarışmacılardan biri sorduğu soruyla sosyal medyayı salladı. Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan programda William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı. Amatör tiyatro oyuncusu Kübra Hanım'a bir başka yarışmacı tablo için "Aile büyüğünüz mü?'' sorusu yöneltti kahkahalar havada uçuştu. İşte sosyal medyayaki o güldüren yorumlar...