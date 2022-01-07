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Haberler Magazin Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçen son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Konu hakkında açıklama yapan ve iddialara son noktayı koyan Tilki, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınlayan Tilki, adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...

07.01.2022 22:22 - Son Güncelleme: 07.01.2022 22:48
Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Aleyna Tilki, konu hakkında açıklama yapmıştı.

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Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek aşk iddialarına son noktayı koydu.

Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer alan genç popçu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aleyna Tilki yatak odası paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe yayınladığı pozları yorum yağmuruna tutuldu

Tilki, yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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