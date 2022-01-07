Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! ’Evcilleştirilmek istemiyorum’ diyen Şevval’i gören bir daha baktı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Bazı sosyal medya kullanıcıları, pozları beğeni yağmuruna tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'Hiç hoş bir görüntü değil', 'Olmamış' gibi yorumlarla Şahin'in iddialı tarzını eleştirdi.