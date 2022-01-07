Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! 'Evcilleştirilmek istemiyorum' diyen Şevval’i gören bir daha baktı
Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci olarak adını duyuran Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sık sık gündem olmuştu. Şahin, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Kolombiya tatilinden yeni pozlarını yayınlayan Şahin'in iddialı pozları, sosyal medyayı salladı. İşte Şevval Şahin'in o pozları...
07.01.2022 21:10
- Son Güncelleme: 07.01.2022 21:10
Şevval Şahin, gösterişli yaşantısını sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gözler önüne seriyor.