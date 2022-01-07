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Haberler Magazin Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! 'Evcilleştirilmek istemiyorum' diyen Şevval’i gören bir daha baktı

Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! 'Evcilleştirilmek istemiyorum' diyen Şevval’i gören bir daha baktı

Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! Miss Turkey 2018 yarışmasında birinci olarak adını duyuran Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sık sık gündem olmuştu. Şahin, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Kolombiya tatilinden yeni pozlarını yayınlayan Şahin'in iddialı pozları, sosyal medyayı salladı. İşte Şevval Şahin'in o pozları...

07.01.2022 21:10 - Son Güncelleme: 07.01.2022 21:10
Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! ’Evcilleştirilmek istemiyorum’ diyen Şevval’i gören bir daha baktı

Şevval Şahin, gösterişli yaşantısını sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gözler önüne seriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! ’Evcilleştirilmek istemiyorum’ diyen Şevval’i gören bir daha baktı

Instagram'da 373 bin takipçisi bulunan Şahin, son olarak Kolombiya tatilinden yeni pozlarını yayınladı.

Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! ’Evcilleştirilmek istemiyorum’ diyen Şevval’i gören bir daha baktı

Dekolteli elbisesiyle gece sahilde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Şahin, paylaşımının altına "Evcilleştirilmek istemiyorum" notunu ekledi.

Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! ’Evcilleştirilmek istemiyorum’ diyen Şevval’i gören bir daha baktı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Bazı sosyal medya kullanıcıları, pozları beğeni yağmuruna tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'Hiç hoş bir görüntü değil', 'Olmamış' gibi yorumlarla Şahin'in iddialı tarzını eleştirdi.

Şevval Şahin dekolteyi abarttı kumsal pozlarını art arda yayınladı! ’Evcilleştirilmek istemiyorum’ diyen Şevval’i gören bir daha baktı

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan o pozları...

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