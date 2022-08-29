Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlarca takipçisini şoke etti. Tatilden paylaşım yapan 1 çocuk annesine bir çok takipçisi 'Hamile misin?' sorusunu yöneltti. Takipçileri Hande Erçel'in ikinci kez teyze olacağını düşünmeye başlayınca açıklama geldi. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni çok soru gelince açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım ve Gamze Erçel'in açıklaması...