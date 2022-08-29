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Haberler Magazin Sosyal medya yıkıldı! 'Kız mı erkek mi?' Hande Erçel'e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Sosyal medya yıkıldı! 'Kız mı erkek mi?' Hande Erçel'e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Güneş'in Kızları adlı dizi ile ünlenen oyuncu Hande Erçel şimdilerde dizi sektörünün en çok teklif götürdüğü oyunculardan biri. İş hayatının yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Erçel'in kardeşi de kendisi gibi ünlü. Sosyal medyada 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Gamze Erçel reklam işbirlikleriyle geçimini sağlıyor.

29.08.2022 10:53 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:53
Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonlarca takipçisini şoke etti. Tatilden paylaşım yapan 1 çocuk annesine bir çok takipçisi 'Hamile misin?' sorusunu yöneltti. Takipçileri Hande Erçel'in ikinci kez teyze olacağını düşünmeye başlayınca açıklama geldi. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni çok soru gelince açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım ve Gamze Erçel'in açıklaması...

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Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Erçel'in ablası Gamze Erçel 2019 yılında kızı Mavi'yi dünyaya getirdi.

Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Sık sık birlikte tatile çıkan kardeşler sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak İnstagram hesabından şu paylaşımı yaptı; ''Mavi'nin güzel saçları ve en sevdiğim aile tatili enerjisi ♥️''

Sosyal medya yıkıldı! ’Kız mı erkek mi?’ Hande Erçel’e bebek şoku! Hamile değilim dedi ama... Gamze Erçel herkes yorum yapınca açıklamak zorunda kaldı

Teyzeliği çok sevmişe benzeyen Hande Erçel yeğeni ile sık sık vakit geçiriyor.

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