Sosyal medya kullanmıyorum demişti! MasterChef Gülistan paylaşımıyla herkesi şoke etti! İfşa edilen yarışmacı 'Kimseye çelme takmıyoruz diye...'
MasterChef yarışmasına damga vuran Gülistan Şark adlı yarışmacı programdan elense de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Programa katıldığı ilk gün sosyal medya kullanmadığını ve arkadaşının olmadığını söyleyerek herkesi duygulandıran yarışmacı hakkında programdan sonra bir çok iddia ortaya atılmış ve Gülistan Şark'ın duygu sömürüsü yaptığı ve yalan söylediği öne sürülmüştü.
29.08.2022 10:55 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:55
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına son olarak Gülistan damga vurmuştu. Telefonunun olmadığını söyledikten sonra sosyal medyada gündem olan yarışmacı çift tadım nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Yarışmada arkadaşları tarafından çok sık ihanete uğradığını söyleyen Gülistan, Twitter'de yakın bir arkadaşı olduğunu öne süren kişi tarafından ifşa edilmişti. Yarışmadan sonra sosyal medya kullanmaya başyana Gülistan Şark yeni paylaşımıyla herkesi şoke etti.
MasterChef Türkiye 2022'de yarışan Gülistan Şark için Mehmet Yalçınkaya, çift tadım yaptığı gerekçesiyle değerlendirmeye almamıştı.