Sosyal medya kullanmıyorum demişti! MasterChef Gülistan paylaşımıyla herkesi şoke etti! İfşa edilen yarışmacı ’Kimseye çelme takmıyoruz diye...’

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına son olarak Gülistan damga vurmuştu. Telefonunun olmadığını söyledikten sonra sosyal medyada gündem olan yarışmacı çift tadım nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Yarışmada arkadaşları tarafından çok sık ihanete uğradığını söyleyen Gülistan, Twitter'de yakın bir arkadaşı olduğunu öne süren kişi tarafından ifşa edilmişti. Yarışmadan sonra sosyal medya kullanmaya başyana Gülistan Şark yeni paylaşımıyla herkesi şoke etti.