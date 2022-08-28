Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra oyuncu Demet Özdemir ile yani bir aşka yelken açmış ve ilişkilerini 'güzel bir sürecin arifesindeyiz' sözleriyle duyurmuştu. Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Güzel giden bir ilişkinin ardından çift bugün dünyaevine girdi. Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkan Demet Özdemir, iki gelinlik giydi. Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı olurken Demet Özdemir'in nikah şahidi bakın kim oldu.
28.08.2022 21:14 - Son Güncelleme: 28.08.2022 23:31
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, dört günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan objektiflere takılmıştı.
Bunun üzerine Oğuzhan Koç'tan aşk itirafı geldi. Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Demet Özdemir'le ilgili şunları söyledi:
"Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim"
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! | VİDEO
OĞUZHAN'IN BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ
Düğüne sayılı günler kala Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi düzenlemişti.