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Haberler Magazin Sosyal medya yıkıldı! Jan Asya'nın her detayı büyük ilgi çekti! Taze Anne Gupse Özay'ın kızıyla paylaşımı çok beğenilmişti!

Sosyal medya yıkıldı! Jan Asya'nın her detayı büyük ilgi çekti! Taze Anne Gupse Özay'ın kızıyla paylaşımı çok beğenilmişti!

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncudan kızıyla ilk paylaşım geldi.

takvim.com.tr
25.09.2022 16:07 - Son Güncelleme: 25.09.2022 16:08
Taze anne Gupse Özay’dan kızıyla bomba paylaşım! Ne kıskançlığı dedi takipçilerini güldürdü! Kızı Jan Asya...

Gupse Özay, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Hamilelik süresi boyunca zaman zaman paylaşımlar yapan Özay, 9 Eylül tarihinde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncudan kızıyla ilk paylaşım geldi.

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Taze anne Gupse Özay’dan kızıyla bomba paylaşım! Ne kıskançlığı dedi takipçilerini güldürdü! Kızı Jan Asya...

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullanmıştı.

Taze anne Gupse Özay’dan kızıyla bomba paylaşım! Ne kıskançlığı dedi takipçilerini güldürdü! Kızı Jan Asya...

GUPSE'DEN YENİ PAYLAŞIM

Doğum için gün sayan Gupse Özay, birkaç hafta önce yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Karnı burnunda hali dikkat çeken güzel oyuncunun pozları büyük ilgi görmüştü. İlk kez enn olacak olan oyucunun büyüyen karnı dikkat çekmişti.

Taze anne Gupse Özay’dan kızıyla bomba paylaşım! Ne kıskançlığı dedi takipçilerini güldürdü! Kızı Jan Asya...

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, doğuma günler kala karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha eklemişti. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, objektif karşısına geçmişti.

Taze anne Gupse Özay’dan kızıyla bomba paylaşım! Ne kıskançlığı dedi takipçilerini güldürdü! Kızı Jan Asya...

KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi. İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

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