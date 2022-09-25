Ettiği hakaretlerle davalık olan eski aşkı için "Ben söyleyeceğimi..." Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya olayına Didem Soydan'dan olay yorum!
Geçtiğimiz akşam bir markanın davetinde katılan Didem Soydan, otelde Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi'ye hakaret eden sevgilisi Burak Deniz'in olayı hakkında konuştu.
Şahmeran dizsi için Adana'da olan Burak Deniz, aynı otelde karşılaştığı Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi'ye hakaret ettiği gerekçesi ile davalık oldu. Niperi Şahinkaya'nın hakkında yasal süreç başlattığı Burak Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi. Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya olayına Didem Soydan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
"AVUKATLARIMIZDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"
29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne gelen Nilperi Şahinkaya, "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" demişti. Emre Yusufi de kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili başka bir açıklama yapmayacaklarını söylemişti.
Nilperi Şahinkaya davaya hazırlanırken, önce iddiaları reddeden daha sonra da açıklama yapan Burak Deniz özür mesajı yayınlamıştı.
ÖZÜR DİLERİM"
Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. Oyuncu, şu ifadelere yer vermişti:
Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.
KONU YARGIYA TAŞINDI"
Önceki gece bir partiye katılan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Yusufi ile bir davete katılan Şahinkaya, "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.