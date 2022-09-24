Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi
Hande Doğandemir 'aynaları ağlatmışız' deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Son olarak Annemizi Saklarken'de rol alan ve şimdilerde Hayat Bugün adlı dizi ile ekranlarda yerini almaya hazırlanan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ayna pozlarını art arda yayınlayan ünlü oyuncu, ilk sıraya beyaz etekli karesine yer verdi. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...
24.09.2022 01:42 - Son Güncelleme: 24.09.2022 01:42
Son olarak Annemizi Saklarken'de yer alan Hande Doğandemir, Hayat Bugün dizisinde Derin Nalbantoğlu karakteri ile ekranlarda yerini almaya hazırlanırken sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.