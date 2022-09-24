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Haberler Magazin Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

Hande Doğandemir 'aynaları ağlatmışız' deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Son olarak Annemizi Saklarken'de rol alan ve şimdilerde Hayat Bugün adlı dizi ile ekranlarda yerini almaya hazırlanan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ayna pozlarını art arda yayınlayan ünlü oyuncu, ilk sıraya beyaz etekli karesine yer verdi. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...

24.09.2022 01:42 - Son Güncelleme: 24.09.2022 01:42
Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

Son olarak Annemizi Saklarken'de yer alan Hande Doğandemir, Hayat Bugün dizisinde Derin Nalbantoğlu karakteri ile ekranlarda yerini almaya hazırlanırken sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

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Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, ayna pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

İlk sıraya beyaz etekli karesine yer veren ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Aynaları ağlatmışız" notunu ekledi.

Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Hande Doğandemir ‘aynaları ağlatmışız’ deyip iddialı pozlarını art arda yayınladı! Beyaz minisiyle boy gösterdi

İşte Hande Doğandemir'in o pozları...

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