SON DAKİKA: Sinem Öztürk'ten kahreden haber! Kan bağışı isteyerek üzücü haberi duyurmuştu: "Annemizi kaybettik..."
Son dakika haberi... Sinem Öztürk'ten kahreden haber! Arka Sıradakiler dizisinin Gamze'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Sinem Öztürk kan bağışı isteyerek üzücü haberi duyurmuştu... 8 aydır annesinin KMML tedavisi gördüğünü, süreç iyiye giderken birden durumun Akut Lösemi denilen AML hastalığına evrildiğini açıklayan Sinem Öztürk Instagram'dan annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
28.08.2022 17:13 - Son Güncelleme: 28.08.2022 17:34
Güzel oyuncu Sinem Öztürk bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Öztürk mutlu evliliğinden Mustafa ve Kemal adında ikiz bebek dünyaya getirdi.
Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.
Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.