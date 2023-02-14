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Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...

Tüm Türkiye deprem bölgelerindeki vatandaşlar için seferber oldu... Kimileri yardım organizasyonları düzenleyip, destek olurken kimileri de soluğu deprem bölgelerinde aldı. O isimlerden biri de Youtube'da Fester Abdü adıyla bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz'dı. Enkaz altındaki bir kadını çıkaran Yılmaz, depremzede kadınla hastane buluştu ve bir paylaşım yaptı.

14.02.2023 12:01 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:01
Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...

Sosyal medyada "Deli Mi Ne?" ismiyle tanınan fenomen Fester Abdü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.

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Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...

Deprem bölgesinde yıkılan binaları paylaşan, enkazlarda devam eden arama-kurtarma çalışmalarına gönüllü bir şekilde katılmıştı.

Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...

Abdü sık sık sosyal medyadan gözyaşları içinde bölgenin son durumunu anlatmıştı.

Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...

Enkazdan kendi imkanlarıyla sıkışan bir kadını kurtardığı anları sosyal medyadan paylaşarak gündem olan fenomen isim, Instagram hesabından Süheyla adındaki depremzedeyle hastanede buluştuğu anları yayınladı.

Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...

Enkazın altından kurtardığı kadınla bir araya gelen fenomen isim gönderisine şu notu düştü:

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