Sosyal medya fenomeni enkazın altından kurtarmıştı “Yeniden kavuşacağımıza söz vermiştik” Youtuber Fester Abdü...
Tüm Türkiye deprem bölgelerindeki vatandaşlar için seferber oldu... Kimileri yardım organizasyonları düzenleyip, destek olurken kimileri de soluğu deprem bölgelerinde aldı. O isimlerden biri de Youtube'da Fester Abdü adıyla bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz'dı. Enkaz altındaki bir kadını çıkaran Yılmaz, depremzede kadınla hastane buluştu ve bir paylaşım yaptı.
14.02.2023 12:01 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:01
Sosyal medyada "Deli Mi Ne?" ismiyle tanınan fenomen Fester Abdü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.