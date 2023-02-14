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Haberler Magazin Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Ruh sağlığını..."

Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Ruh sağlığını..."

Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte deprem bölgesinden gelen fotoğrafların müzikle paylaşılmasına ünlü isimlerden peş peşe tepki yağdı.

14.02.2023 11:28 - Son Güncelleme: 14.02.2023 11:32
Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Ruh sağlığını...

Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Ruh sağlığını...

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.

Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Ruh sağlığını...

Acı haberler derinden sarsarken saatler sonra gele mucizeler bir nebze de olsun sevindiriyor.

Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Ruh sağlığını...

Hem arama kurtarma çalışmaları hem de yardım çalışmaları sürerken sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor. Ancak bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor. Oyuncu Burcu Özberk en sonunda bu konuda isyan etti.

Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Ruh sağlığını...

Ünlü oyuncu paylaşımında "Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin. Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp saçmasapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok" diyerek kızdı.

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