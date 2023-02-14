Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü: "Ruh sağlığını..."
Şeyma Subaşı, Yılmaz Morgül, Burcu Özberk... Ünlüler o hareketi yapanlara açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte deprem bölgesinden gelen fotoğrafların müzikle paylaşılmasına ünlü isimlerden peş peşe tepki yağdı.
14.02.2023 11:28 - Son Güncelleme: 14.02.2023 11:32
Hem arama kurtarma çalışmaları hem de yardım çalışmaları sürerken sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor. Ancak bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor. Oyuncu Burcu Özberk en sonunda bu konuda isyan etti.