"Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor..." Dünyaca ünlü isimlerden depremzedelere yardım çağrısı! Ricky Martin, Kate Middleton, Shakira...
Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor...Prens William, Kate Middleton, Mohsen Namjoo, Shakira, Antonio Banderas, Della Miles, Simone Simons, Russel Crowe, Ricky Martin ve daha nicesi merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye depreminin ardından destek ve taziye mesajları yayınladı. Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. İşte dünya çapında tanınan yıldızlardan gelen o mesajlar...
14.02.2023 12:24 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:24
"Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor..." Dünyaca ünlü isimlerden depremzedelere yardım çağrısı! Ricky Martin, Kate Middleton, Shakira...
Dünyaca ünlü sanatçılar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.
Hayalet şehir: Adıyaman! Asrın felaketinde sokaktaki son durum görüntülendi
İşte dünya çapında ünlü olan isimlerin Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler sonrası yaptığı Türkiye paylaşımları;