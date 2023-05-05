Sosyal medya ayağa kalktı! "Yenge yapma bunu..." 36'lık Wanda Nara bornozuyla yarı çıplak poz verdi! Icardi eşini destekledi!

Wanda Nara iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ile evli olan Nara'nın son pozu ise olay yarattı. Yarı çıplak halde paylaştığı fotoğrafında yorum yağarken eşinden Nara'ya destek yorumu geldi. Nara'nın o paylaşımını gören takipçileri gözlerine inanamadı. İşte Wanda Nara'nın şoke eden o pozu...