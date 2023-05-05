Sosyal medya ayağa kalktı! "Yenge yapma bunu..." 36'lık Wanda Nara bornozuyla yarı çıplak poz verdi! Icardi eşini destekledi!
Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, son zamanlarda en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sık sık yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan Nara, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.
05.05.2023 10:48 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:48
Wanda Nara iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ile evli olan Nara'nın son pozu ise olay yarattı. Yarı çıplak halde paylaştığı fotoğrafında yorum yağarken eşinden Nara'ya destek yorumu geldi. Nara'nın o paylaşımını gören takipçileri gözlerine inanamadı. İşte Wanda Nara'nın şoke eden o pozu...