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Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu. 15 gün nişanlı kaldığı Burak Kalfa ile yeniden barışan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sahnelere veda ettiğini duyurmuş ardından tesettüre girmişti. Kararı sonrası yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf karesi ile yorum yağmuruna tutuldu.

04.05.2023 16:22 - Son Güncelleme: 04.05.2023 16:27
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Annemin elbiselerini çalmışımdır dedi sosyal medya pozu olay oldu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Annemin elbiselerini çalmışımdır dedi sosyal medya pozu olay oldu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Sahneyi bıraktığını açıklayan müzisyen, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Annemin elbiselerini çalmışımdır dedi sosyal medya pozu olay oldu

Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim, çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi haksızlığa uğradım. Magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Annemin elbiselerini çalmışımdır dedi sosyal medya pozu olay oldu

"BEN ARTIK SAHNE ALMAK İSTEMİYORUM"

"En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur, "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra ne yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar şarkıları benimle göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum" mesajını yayınlamıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Annemin elbiselerini çalmışımdır dedi sosyal medya pozu olay oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürpriz bir kararla sahne kariyerini bitiren Ferdi Tayfur'un ve Necla Nazır'ın kızı, son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Fotoğrafları çok konuşulan Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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