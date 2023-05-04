Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu. 15 gün nişanlı kaldığı Burak Kalfa ile yeniden barışan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sahnelere veda ettiğini duyurmuş ardından tesettüre girmişti. Kararı sonrası yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuğçe Tayfur Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf karesi ile yorum yağmuruna tutuldu.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! "Annemin elbiselerini çalmışımdır" dedi sosyal medya pozu olay oldu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Sahneyi bıraktığını açıklayan müzisyen, şu ifadeleri kullanmıştı:
Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim, çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi haksızlığa uğradım. Magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.
"BEN ARTIK SAHNE ALMAK İSTEMİYORUM"
"En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur, "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra ne yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar şarkıları benimle göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum" mesajını yayınlamıştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sürpriz bir kararla sahne kariyerini bitiren Ferdi Tayfur'un ve Necla Nazır'ın kızı, son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Fotoğrafları çok konuşulan Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.