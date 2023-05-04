Demet Özdemir boşandı boşanacak derken olay fotoğraf! 'Engin Akyürek'ten hoşlanıyorum' sözleri şoke etmişti sosyal medya karıştı: "Ağzı kulaklarında"
Demet Özdemir boşandı boşanacak derken olay fotoğraf! 'Engin Akyürek'ten hoşlanıyorum' sözleri şoke etmişti... Demet Özdemir'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir'in keyifli halleri kısa sürede gündem oldu. Boşanma davasını bekleyen Demet Özdemir'le ilgili Ebru Şancı'dan gelen "Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek'in çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp söyledi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii" sözlerinin ardından son fotoğraf karesine, "Demet'in ağzı kulaklarında" yorumları yapıldı.
"DEMET'İN AĞZI KULAKLARINDA"
Demet Özdemir boşandı boşanacak derken olay fotoğraf! 'Engin Akyürek'ten hoşlanıyorum' sözleri şoke etmişti, o kare sosyal medyayı karıştırdı.
7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yapmış ve "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" demişti.
Ebru Şancı'dan bomba Demet Özdemir açıklaması | VİDEO
"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"
"Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"