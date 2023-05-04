Demet Özdemir boşandı boşanacak derken olay fotoğraf! 'Engin Akyürek'ten hoşlanıyorum' sözleri şoke etmişti sosyal medya karıştı: "Ağzı kulaklarında"

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

"Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"