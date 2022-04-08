Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'la boy göstermişti Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen... Son haline bakın: "Nasıl güzelsin"
Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'la boy göstermişti Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen... Son hali sosyal medyada gündem oldu usta oyuncunun. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin sarışın güzeli Suna Selen 82 yaşında... Birçok dizi, sinema ve tiyatro oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkan Suna Selen, Sahte Kabadayı filminde Kemal'i öldürmek için iş birliği yapıyordu.
"NASIL GÜZELSİN"
Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'la boy göstermişti Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen... Son haline bakın!
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmde Kemal babasının mafya olduğundan habersiz garlarda pişmaniye satarak hayatını idame ettiren saf bir adamdır. Babasının ölümü sonrası Mafya babasının işlerini yürüten avukat Kemal'in izini bulur ve intikam alması için onu ünlü mafya babalarının karşısına çıkarmıştır. Kemal sakarlıkları ve saflığı ile olayların üstesinden bir şekilde gelmeyi başaracaktır.
Filmde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in canlandırdığı karakter de hafızalardaki yerini koruyor.
İşte başta Suna Selen'in son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...