Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'la boy göstermişti Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen... Son haline bakın: "Nasıl güzelsin"

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmde Kemal babasının mafya olduğundan habersiz garlarda pişmaniye satarak hayatını idame ettiren saf bir adamdır. Babasının ölümü sonrası Mafya babasının işlerini yürüten avukat Kemal'in izini bulur ve intikam alması için onu ünlü mafya babalarının karşısına çıkarmıştır. Kemal sakarlıkları ve saflığı ile olayların üstesinden bir şekilde gelmeyi başaracaktır.

