Kasaba Doktoru'nun Ömer'i Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o ünlü oyuncuyla...
Menajerimi Ara dizisinden sonra ekranlara, Kasaba Doktoru adlı diziyle dönen Deniz Can Aktaş günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkatleri üzerine çekerken, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı da başarıyor. Özellikle kadınların yakın markajında olan Deniz Can Aktaş hakkında en çok aratılan konu da sevgilisi. Bakın Deniz Can Aktaş'ın uzun bir süre köşe kapmaca oynadığı meslektaşı sevgilisi kim.
Deniz Can Aktaş kimdir?
İnegöl asıllı bir ailenin çocuğu olarak 28 Temmuz 1993'te İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, başarılı bir oyuncudur. Piri Reis Üniversitesinde, gemi makineleri ve işletme bölümünde eğitimini tamamlayan Aktaş, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında, Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Seçkin rolüyle yaşamıştır.
Hayat Bazen Tatlıdır'da Burak, Neredesin Birader dizisinde ise Ali rolüyle yer almıştır. Daha sonra 2017 yılında Star TV'nin Avlu dizisinde Alp isimli yardımcı karaktere hayat vermiştir. Bu rolüyle oldukça beğenilen ve büyük ilgi gören oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde başrol olarak yer almıştır. 2020 yılında Menajerimi Ara adlı dizide Barış rolüyle ekranlarda bulunmuş ve seyirci tarafından büyük bir ilgi görmüştür.
Kasaba Doktoru adlı diziyle ekrana dönen Deniz Can Aktaş'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte başta Deniz Can Aktaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.