Sonunda Nagihan da açtı ağzını yumdu gözünü 'bilseydim gitmezdim kediye aslan boğdurdular' Acun Ilıcalı'nın Survivor'la başı belada
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biri oldu çıktı. Gerek ettiği kavgalar gerekse parkur performansıyla hem bu sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere hala elenmenin ve Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun sıkıntısını yaşıyor. Son olarak Instagram'da yaptığı bir yorum da bir anda olay yarattı.
08.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 08.07.2022 15:56
Nisa Bölükbaşı'nın Survivor şampiyonluğu günlerdir tartışma konusu... Yarışmacılardan bazılar da Survivor Nisa'nın şampiyon olması konusunda eleştirilerde bulunuyor.
Survivor Nagihan final sonrası tartışmalar devam ederken "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" demişti. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası eski yarışmacılar yorumlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Survivor'u 6. olarak tamamlayan Nagihan Karadere son olarak bir takipçisine verdiği yanıtta şunları söyledi:
"Böyle bir sezon olacağını bilseydim asla gitmezdim, kendimi affetmiyorum. Kediye aslanı boğdurdular resmen."
Survivor Nagihan Karadere'nin bu sitem dolu sözlerinin hedefinde Acun Ilıcalı'nın olduğu düşünüldü.