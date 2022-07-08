Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...
Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisi ile son dönemde düğünlerde boy gösteriyor. Acun Ilıcalı bu kez de Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğünündeydi. Daha önce Makedonya'da nikahları kıyılan çiftin sembolik olarak nikahlarını kıyan Acun Ilıcalı'nın, nikah memuru yerine avukat cübbesi giymesi bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
08.07.2022 16:16 - Son Güncelleme: 08.07.2022 17:00
Son dönemde düğünlerde boy gösteren Acun Ilıcalı bu kez, Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın, Alaçatı'da yapılan düğünündeydi. Ancak bu kez bambaşka bir olayla çok konuşuldu.
ATV ekranlarındaki Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, önceki gün Alaçatı'da düğün yaptı.
Ünlü isimlerin katılım sağladığı düğünde Acun Ilıcalı, cübbe giyerek formalite icabı ünlü çiftin nikahını kıydı.