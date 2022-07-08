Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisi ile son dönemde düğünlerde boy gösteriyor. Acun Ilıcalı bu kez de Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğünündeydi. Daha önce Makedonya'da nikahları kıyılan çiftin sembolik olarak nikahlarını kıyan Acun Ilıcalı'nın, nikah memuru yerine avukat cübbesi giymesi bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

08.07.2022 16:16 - Son Güncelleme: 08.07.2022 17:00
Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

Son dönemde düğünlerde boy gösteren Acun Ilıcalı bu kez, Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın, Alaçatı'da yapılan düğünündeydi. Ancak bu kez bambaşka bir olayla çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

ATV ekranlarındaki Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin ve NBA oyuncusu Cedi Osman, önceki gün Alaçatı'da düğün yaptı.

Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

Ünlü isimlerin katılım sağladığı düğünde Acun Ilıcalı, cübbe giyerek formalite icabı ünlü çiftin nikahını kıydı.

Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

Acun Ilıcalı işte bu yüzden bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

Acun Ilıcalı hakim cübbesiyle nikah kıydı Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününü unutturdu! Olacak iş değil meğer...

Çünkü Ilıcalı'nın cübbesi nikah memuru cübbesi değil, avukat cübbesiydi.

SON DAKİKA