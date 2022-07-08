Müge Anlı'ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü fena kapıştı 'Allah senin belanı versin' Satıp satıp yemiş
Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı! Mütalaa açıklandı. Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Metin Yüncü hakkında suçlamalardan beraat etmişti. Beraat eden Yüncü ve Karlı canlı yayında yüzleşti. Eski karı koca birbirine girdi, ortalık karıştı.
Magazin gündemini sallayan haber geldi. Şarkıcı Songül Karlı'nın 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü ile arasında geçen olaylar büyük bir ses getirmeye devam ediyor. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından Songül Karlı bu kez eski eşiyle canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar...
Şarkıcı Songül Karlı'nın, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı 'Su Gibi' adlı izdivaç programında Metin Yüncü ile evlenmesi çok konuşulmuştu. Ünlü çift, 2017'de boşanmıştı.
Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından canlı yayına bağlanan Songül Karlı çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"VEKALETİN İÇERĞİNİ ARSA SATILINCA ÖĞRENDİM"
Arsa satışı için imzaladığı vekaletnamenin içeriğini okumadığını dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu, "Daha sonra verdiğim vekaletnamenin satış yetkisini de kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak alan sanıktan şikayetçiyim" demişti.
"BEN SANA YAPACAĞIMI BİLİYORUM"
Metin Yüncü ise "Songül Karlı'ya ait Sultanbeyli'deki arsayı o dönem ekonomik olarak sıkıştığı için satmaya karar verdik. Vekaletname verildiği zaman, Songül arsanın satışı için vekalet verdiğini biliyordu. Arsadan gelen 170 bin TL'lik parayı da kolluk aşamasında verdiğim ifademde dediğim gibi kullandım.