Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü fena kapıştı ’Allah senin belanı versin’ Satıp satıp yemiş

"VEKALETİN İÇERĞİNİ ARSA SATILINCA ÖĞRENDİM"

Arsa satışı için imzaladığı vekaletnamenin içeriğini okumadığını dile getiren ünlü şarkıcı ve sunucu, "Daha sonra verdiğim vekaletnamenin satış yetkisini de kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak alan sanıktan şikayetçiyim" demişti.