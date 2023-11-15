Sonunda itiraf geldi! İşte Brad Pitt'in kendinden 29 yaş küçük yeni sevgilisi! Yanında üstsüz güneşlendiğinde bile inkar etmişti

Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığından muzdarip olduğunu açıklamıştı. Angelina Jolie'den boşandığından bu yana adı pek çok güzelle anılan Brad Pitt, bu kez ilişkisine bir isim verdi. Brad Pitt, defalarca açıklamaktan kaçındığı, kendinden 29 yaş küçük Ines de Ramon'u artık sevgilisi olarak tanıtıyor. İşte detaylar...
Adı bir dönem dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski ile de adılan Brad Pitt, gönlünün yeni sultanın buldu. Brad Pit, mücevher tasarımcısı Ines de Ramon'la aşk yaşıyor. İşte detaylar...
59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt yaklaşık 1 yıldır, kendinden 29 yaş küçük Ines de Ramon'la aşk yaşıyor. Çift, geçtiğimiz yaz, Pitt'in başrolünde yer alığı Formula 1 filminin çekimleri esnasında bolca vakit geçirdi.
Bir dergiye konuşan ikiliye yakın bir kaynak "Boşanmanın ardından Brad'in ilk düzgün ilişkisi. Ramon'u herkese 'kız arkadaşı' olarak tanıtıyor ve araları gayet iyi' ifadelerini kullandı.