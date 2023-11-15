Sonunda itiraf geldi! İşte Brad Pitt'in kendinden 29 yaş küçük yeni sevgilisi! Yanında üstsüz güneşlendiğinde bile inkar etmişti

Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığından muzdarip olduğunu açıklamıştı. Angelina Jolie'den boşandığından bu yana adı pek çok güzelle anılan Brad Pitt, bu kez ilişkisine bir isim verdi. Brad Pitt, defalarca açıklamaktan kaçındığı, kendinden 29 yaş küçük Ines de Ramon'u artık sevgilisi olarak tanıtıyor. İşte detaylar...