2+1 dairesinin kapılarını açtı! Karadayı’nın yıldızı Erhan Yazıcıoğlu mütevazi hayatıyla konuşuldu: 150 yıllık sandalyeler, antika eşyalar...

Uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan Erhan Yazıcıoğlu, Levent'teki 2+1 evinin kapılarını açtı. Yazıcıoğlu'nun "Karadayı dizisinde kazandığım parayla aldım" dediği evi kısa sürede gündem olurken oyuncunun mütevazi hayatı çok konuşuldu. Oyuncunun 150 yıllık olduğunu söylediği sandalyeleri dikkat çekerken evin bir kısamı müzeleri anımsattı. İşte Erhan Yazıcıoğlu'nın her eşyasının ayrı hikayesi olan zevkle döşenmiş evinden kareler...
Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'na figüran olarak giren Erhan Yazıcıoğlu, emekli oluncaya dek pek çok oyunda çeşitli roller canlandırdı.
Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, ATV'de yayınlanan Karadayı dizisiyle hafızalara kazındı.
Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Yazıcıoğlu, bu kez Levent'teki 2 oda 1 salon eviyle gündeme geldi.