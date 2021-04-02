Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması
YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı Asmalı Konak dizisi hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Program sırasında çarpıcı açıklamalar yapan Yeşilçay, Asmalı Konak ile ilgili söyledikleriyle magazin gündemine damga vurdu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın dikkat çeken o açıklamaları…
"Çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında anlamadığım bir şeylerden bahsettiğini fark ettim; 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu. Onun neden bahsettiğini anlamak için 'Neymiş bunlar?' diyerek tiyatroya başladım. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım"
Ailesinin ise oyuncu olmasını istemediğini belirten Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aç kalacağımı düşünüyorlardı. Evden kaçtım, beş parasız şekilde geçtim bütün süreçlerden. İstanbul'un büyüklüğü beni korkuttuğu için de bilerek İstanbul'a gelmeyi erteledim. İlk geldiğimde Beyoğlu'na çıkmıştım, İzmir'den sonra çok hızlı ve kalabalık gelmişti bana. Herkes birbirine çarpıyor ve kimse birbirinden özür dilemiyordu"
ASMALI KONAK İTİRAFI
Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
Nurgül Yeşilçay, en büyük pişmanlığını şöyle açıkladı: "Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks"