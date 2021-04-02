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Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı Asmalı Konak dizisi hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Program sırasında çarpıcı açıklamalar yapan Yeşilçay, Asmalı Konak ile ilgili söyledikleriyle magazin gündemine damga vurdu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın dikkat çeken o açıklamaları…

02.04.2021 11:28 - Son Güncelleme: 02.04.2021 11:28
Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

45 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, konuk olduğu bir YouTube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı. Tiyatro eğitimine başlama serüveninin bir aşk uğruna olduğu dile getiren Yeşilçay, şunları söyledi: "O zamanlar bir ressamın yanında çalışıyordum"

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Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

"Çok hoşlandığım bir çocuk vardı. Onunla sohbetlerimiz sırasında anlamadığım bir şeylerden bahsettiğini fark ettim; 'Moliere' diyordu, 'Shakespeare' diyordu. Onun neden bahsettiğini anlamak için 'Neymiş bunlar?' diyerek tiyatroya başladım. Hatta okulun ilk senesi hiç sevmemiştim tiyatroyu, ikinci senesinden sonra ise vazgeçemeyeceğimi anladım"

Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

Ailesinin ise oyuncu olmasını istemediğini belirten Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aç kalacağımı düşünüyorlardı. Evden kaçtım, beş parasız şekilde geçtim bütün süreçlerden. İstanbul'un büyüklüğü beni korkuttuğu için de bilerek İstanbul'a gelmeyi erteledim. İlk geldiğimde Beyoğlu'na çıkmıştım, İzmir'den sonra çok hızlı ve kalabalık gelmişti bana. Herkes birbirine çarpıyor ve kimse birbirinden özür dilemiyordu"

Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

ASMALI KONAK İTİRAFI

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisiyle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, "Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim" ifadelerini kullandı.

Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Nurgül Yeşilçay, en büyük pişmanlığını şöyle açıkladı: "Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks"