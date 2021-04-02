Sonunda itiraf etti! Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken Asmalı Konak açıklaması

Ailesinin ise oyuncu olmasını istemediğini belirten Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aç kalacağımı düşünüyorlardı. Evden kaçtım, beş parasız şekilde geçtim bütün süreçlerden. İstanbul'un büyüklüğü beni korkuttuğu için de bilerek İstanbul'a gelmeyi erteledim. İlk geldiğimde Beyoğlu'na çıkmıştım, İzmir'den sonra çok hızlı ve kalabalık gelmişti bana. Herkes birbirine çarpıyor ve kimse birbirinden özür dilemiyordu"