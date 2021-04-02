Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ'dan müjdeli haber... Ender Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ'la ile hayatını birleştirmişti. Çiftin sade ve bir o kadar şık düğün törenleri günlerce konuşulmuş, Aslışah - Kaan Demirağ çiftinin ayağının tozuyla soluğu Dubai'de almıştı. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar'dan beklenen müjde geldi.Üstelik Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli. İşte Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti...

02.04.2021 11:04 - Son Güncelleme: 02.04.2021 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





