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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ'dan müjdeli haber... Ender Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ'la ile hayatını birleştirmişti. Çiftin sade ve bir o kadar şık düğün törenleri günlerce konuşulmuş, Aslışah - Kaan Demirağ çiftinin ayağının tozuyla soluğu Dubai'de almıştı. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar'dan beklenen müjde geldi.Üstelik Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli. İşte Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti...

02.04.2021 11:04 - Son Güncelleme: 02.04.2021 11:05
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, Dubai'deki rötarlı balayından geçtiğimiz haftalarda dönmüştü.

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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar'dan beklenen müjde geldi.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Sabah'ın haberine göre; Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ hamile.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Geçen yıl Mart'ta flört etmeye başladığı beyaz atlı prensi Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta görkemli bir düğünle hayatını birleştiren yeni gelin Aslışah Alkoçlar hamile.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'e bebek müjdesi torunu Aslışah Alkoçlar hamile! İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın bebeğinin cinsiyeti...

Üstelik Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli.