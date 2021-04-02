Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncuları arasında yer alıyordu Esra Dermancıoğlu... Dizideki Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Balcı'yla olan samimi fotoğrafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu fotoğrafın ardından da Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş ve ardından sosyal medyada gelen olumsuz yorumlara sert çıkışmıştı. . Esra Dermancıoğlu ile Murat Balcı'dan ilk aşk karesi geldi. Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı ile aşk pozu büyük ilgi gördü...

02.04.2021 11:47 - Son Güncelleme: 02.04.2021 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





