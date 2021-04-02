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Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncuları arasında yer alıyordu Esra Dermancıoğlu... Dizideki Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Balcı'yla olan samimi fotoğrafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu fotoğrafın ardından da Dermancıoğlu ve Balcı'nın, son günlerin popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş ve ardından sosyal medyada gelen olumsuz yorumlara sert çıkışmıştı. . Esra Dermancıoğlu ile Murat Balcı'dan ilk aşk karesi geldi. Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı ile aşk pozu büyük ilgi gördü...

02.04.2021 11:47 - Son Güncelleme: 02.04.2021 13:54
Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Behice' karakteriyle gönüllere taht kuran 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük Murat Balcı'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çiftten ilk aşk pozu geldi.

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Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı.

Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

Esra Dermancıoğlu'nun, final yapan 'Sol Yanım' dizisinde rol alan meslektaşı Murat Balcı ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kaldırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.

Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi Murat Balcı'dan aşk pozu! Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra'nın öpücüklü fotoğrafının ardından...

YORUMLARA SERT TEPKİ

Haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir televizyon programında yapılan yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırdı. Tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dile getiren ünlü oyuncu, bu sözlerle adeta isyan etmişti.