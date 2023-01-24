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Haberler Magazin ''Sonunda bunu da yaptı!'' O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

''Sonunda bunu da yaptı!'' O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tepki alan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç bu kez fena tosladı.

24.01.2023 10:40 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:40
’’Sonunda bunu da yaptı!’’ O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

Sosyal medyada ilginç danslarıyla sık sık gündeme gelen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, son videosu ile iddiaya göre eşini de kızdırdı. Dükkanına gelen müşterilerle dans eden ve o anları sosyal medya hesabından patlaşan Dinç, bu kez eşini sinirden çıldırttı. İşte detaylar...

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’’Sonunda bunu da yaptı!’’ O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

Müşteriyleriyle dansını sosyal medya hesabından paylaşan Dinç'in eşiyle tartıştığı iddia edildi.

’’Sonunda bunu da yaptı!’’ O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

Dükkanına gelen müşterileriyle dans eden ve o anları TikTok hesabından paylaşan dondurmacı, bu kez öyle bir şey yaptı ki eşiyle karşı karşıya geldi.

’’Sonunda bunu da yaptı!’’ O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

İddiaya göre eşi videoyu izleyince çıldırdı. Peki neler oluyor?

’’Sonunda bunu da yaptı!’’ O hareketle bardağı taşırdı! kalça dansı yapan müşterisine... Çılgın dondurmacı bu kez eşini çileden çıkarttı!

Genellikle dükkanına gelen kadın müşterilerle dans eden Çılgın Dondurmacı bu tavrından dolayı çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiriliyor.

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