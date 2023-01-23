Melisa Şenolsun'un 'ısınalım' notlu mayokinili karesi olay! Sosyal medya çalkalandı yorum üstüne yorum yağdı: "Giyinmeyi unutmuş..."
Melisa Şenolsun'un 'ısınalım' notlu mayokinili karesi olay! Sosyal medya çalkalandı, yorum üstüne yorum yağdı. 26 yaşındaki Melisa Şenolsun, dikkat çeken tarzı ve kıyafetleri ile zaman zaman adından söz ettiriyor. Yaza duyduğu özlemi dile getiren ve fotoğraf paylaşan Melisa Şenolsun'a Instagram'da, "Giyinmeyi unutmuş" , "Bir kere kıyafetli göremedim şu kızı" şeklinde yorumlar yağdı. İşte Melisa Şenolsun'un boy boy paylaştığı o kare...
23.01.2023 17:40 - Son Güncelleme: 23.01.2023 17:47
"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ..."
Melisa Şenolsun'un 'ısınalım' notlu mayokinili karesi olay! Sosyal medya çalkalandı yorum üstüne yorum yağdı.
Kıyafet seçimleri ve tarzıyla zamanz aman adından söz ettiren Melisa Şenolsun Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti.
Melisa Şenolsun mayokinili paylaştığı pozlarına "Yaza duyduğum özlemin arsaçıktığı bugün telefonda kalan asimetrik bir çalışma. Bütün gün tuzlu tuzlu gezdiğimiz sıcak günlere ışınlanalım" notunu düştü.