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Haberler Magazin 2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile ilk kez anne-baba olmaya hazırlanan Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk poz geldi. Doğum için gün saymaya başlayan oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekerken son hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan Funda Eryiğit'in o pozu...

takvim.com.tr
23.01.2023 18:13 - Son Güncelleme: 23.01.2023 18:13
2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Funda Eryiğit'in geçen haftalarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

38 yaşındaki Eryiğit, geçtiğimiz haftalarda, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlamıştı.

2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

Erkek bebek beklediği konuşulan oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" demişti.

2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

Yaklaşık ili yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile ilk kez anne-baba olmaya hazırlanan Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk poz geldi.

2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...

Bir süredir "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyununda rol alan Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

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