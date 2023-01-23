2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit’ten karnı burnunda ilk poz! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile ilk kez anne-baba olmaya hazırlanan Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk poz geldi. Doğum için gün saymaya başlayan oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekerken son hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan Funda Eryiğit'in o pozu...
23.01.2023 18:13 - Son Güncelleme: 23.01.2023 18:13
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Funda Eryiğit'in geçen haftalarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Yaklaşık ili yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile ilk kez anne-baba olmaya hazırlanan Funda Eryiğit'ten karnı burnunda ilk poz geldi.