Cici Babam’ın Ayşe’si Derya Karadaş’ın 8 yıl önce evlendiği eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...

Onur Buldu, Yasemin Baştan, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul, Derya Alabora, Aslı İnandık, İrem Sak, Mahir İpek, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Cici Babam filmi televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 2018 yapımı filmde Ayşe karakterini canlandıran Derya Karadaş'ın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. 43 yaşındaki Derya Karadaş'ın 8 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Derya Karadaş hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...
Cici Babam filminde Ayşe karakterini canlandıran Derya Karadaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DERYA KARADAŞ KİMDİR?
4 Mayıs 1981'de İstanbul'da dünyaya gelen Derya Karadaş, 1980'de İstanbul'a taşınana kadar Bingöl'de yaşadı.
Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Zerrin karakteriyle adını duyuran Karadaş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim gördü.