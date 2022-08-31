Songül Karlı'nın 'sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlu Efe Furkan Gümüş'ün son haline bakın! Heybeti kadraja sığmıyor
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Songül Karlı'nın oğlu, sosyal medyada ortaya çıktı. Kocaman bir adam olup annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...
31.08.2022 16:36 - Son Güncelleme: 31.08.2022 16:36
44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti.
Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları.