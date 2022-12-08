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Haberler Magazin Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Özellikle derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Karlı, bu kez bambaşka pozlarla gündem oldu. Karlı'nın bir arkadaşı "Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya" diyerek ünlü türkücünün daha önce yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Söz konusu görüntüler, kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı. İşte Songül AKrlı'nın o fotoğrafları...

takvim.com.tr
08.12.2022 01:33 - Son Güncelleme: 08.12.2022 01:37
Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren Songül Karlı, şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekledi.

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Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi kazanan Karlı, özellikle sunduğu evlilik programlarıyla hafızalara kazındı.

Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Karlı, sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı.

Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

Daha sonra nikah masasına oturduğu Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçının bu evliliği de 2008 yılında bitti.

Songül Karlı’nın o görüntüleri ilk kez paylaşıldı! “Sakladığın fotoğraflar çıksın ortaya” 49’luk Songül yine sosyal medyayı salladı

Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

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