46’lık Nurgül Yeşilçay kırmızılar içinde paylaştı! Derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyaya damga vurdu! Sevgilisi kayıtsız kalmadı...
46'lık Nurgül Yeşilçay kırmızılar içinde paylaştı! Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir derginin etkinliğine katıldı. Gece için derin göğüs dekolteli kırmızı bir takım tercih eden 46 yaşındaki oyuncu, verdiği pozları sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay da kayıtsız kalmadı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
08.12.2022 01:08 - Son Güncelleme: 08.12.2022 01:08
Paramparça, Aşk ve Ceza, Asmalı Konak, Gülperi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Necati Kocabay ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.