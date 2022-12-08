Kaliteyiz markayız havalıyız derken bir bildiği varmış! Kobra Murat'ın kilolarca altınla dolanan kızı şoke etti! Prensesim diyor orada kalıyor
Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Daima birikimiyle övünen Kobra Murat'ın kızını görenler şaşkına döndü.
08.12.2022 08:59 - Son Güncelleme: 08.12.2022 08:59
"18 kilo altınım var" deyince olay olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler son olarak eviyle gündeme gelmişti. Evinin her detayı sosyal medyada gündem olan Kobra Murat kızını da programda anlatmış ve "Romanların prensesi" demişti.
Çekimde sokakta kızıyla karşılaşan Kobra Murat kızına "Süslen püslen eve geliyoruz senin gerçek prenses olduğunu görsünler" dedi. Eve giden Sergül taktı takıştırdı.
Üzerindeki altınların gerçek olduğunu söyleyen genç kızın babası Kobra Murat ise "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." dedi.