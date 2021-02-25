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Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri oldu

Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri olarak sosyal medyada ortaya çıktı. Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Bir dönem Müge Anlı'nın programına çıkacağını da belirten Songül Karlı, estetik operasyonlarıyla adından söz ettirdi. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Songül Karlı, vücudunda hiç estetik olmadığını sadece göğüslerini küçültme operasyonu geçirdiğini ifade etmişti. Ancak yeni paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Songül Karlı son haliyle herkesi şaşırttı.

25.02.2021 13:24 - Son Güncelleme: 25.02.2021 13:40
Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri oldu

Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti, bambaşka biri oldu. Konuk olduğu bir programda maddi açıdan zor günler geçirdiğini ve çocuğuyla bir ekmeğe muhtaç kaldığını ifade eden Songül Karlı'nın son paylaşımında dudaklarına dolgu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

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Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri oldu

"Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı'nın son paylaştığı fotoğrafta dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edildi.

Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri oldu

"ÜST DUDAK BİRAZ DEĞİŞMİŞ"

Songül Karlı'nın dudaklarındaki değişimi fark eden takipçileri "Üst dudak biraz değişmiş" şeklinde yorumlar yaptı. Vücudunda estetik olmadığını daha önce açıklayan Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını açıklamıştı.

Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri oldu

İşte estetik iddiasıyla gündeme gelen Songül Karlı'nın son hali başta olmak üzre ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı! 'Sadece göğüslerimi küçülttürdüm' demişti bambaşka biri oldu

Songül Karlı