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Songül Karlı'dan Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Ebru Şahin'e herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Önce karpuz kabuğu denize sonra ünlüler plajlara düşer ve resmi olarak yaz başlar. 2020 yazı da koronavirüse rağmen hareketli geçiyor. Pek çok ünlü isim bu yıl Kovid-19 nedeniyle tekne tatilini tercih etti. 46 yaşında Songül Karlı bikinili fotoğraf modasına uydu, Hercai'nin Reyyan'ı aşkı buldu. Pelin Karahan 'Kilolu' yorumlarına inat peş peşe bikinili fotoğraf paylaştı, Hande Erçel ise leoparlı bikinisiyle hayran bıraktı. Burcu Özberk ise balon macerasıyla gündemi hayli meşgul etti. Kim, nerede tatil yapıyor, nasıl yakalanıyor? İşte ünlülerin tatil turu...

15.07.2020 14:41 - Son Güncelleme: 15.07.2020 14:49
Songül Karlı'dan Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Ebru Şahin'e herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi.

İşte size ünlülerin rehberlik ettiği magazin tatili turu.

İzmirli oyuncu Büşra Pekin, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.Oyuncu önceki gün The Beach of Momo'daydı. Önce Instagram hesabı için kumsalda fotoğraf çektiren oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi.

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Songül Karlı'dan Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Ebru Şahin'e herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

AİLE PORTREMİZ
Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile çekilmiş fotoğrafını "Geleneksel aile portremiz" notuyla paylaştı. Boz'un yakın arkadaşları ise "Allah sizi nazarlarda korusun" yorumunu yaptı.

Songül Karlı'dan Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Ebru Şahin'e herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

TATİL ÇEŞME'DE
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'la Çeşme tatiline çıktı. Oyuncu, mutlu anlarının pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Songül Karlı'dan Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Ebru Şahin'e herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

RÜZGAR ZORLADI
Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne tatiline devam ediyor. Kemer, sosyal medya hesabından kürek sörfü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Songül Karlı'dan Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Ebru Şahin'e herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Rüzgar nedeniyle zorlanan şarkıcı, "Rüzgar biraz zorluyor. Sörfü yapmaya yapmaya unutmuşum" dedi.

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