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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! 21 yılda öyle bir değişti ki...

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak neredeyse mümkün değil! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Daha önce estetik yaptıran Azeri kızı Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... 'Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.

15.07.2020 17:10 - Son Güncelleme: 15.07.2020 17:16
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! 21 yılda öyle bir değişti ki...

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu.

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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! 21 yılda öyle bir değişti ki...

"Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yarattı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! 21 yılda öyle bir değişti ki...

3 albüm, 8 tekli çıkaran Günel Zeynalova 25 Ekim 1985 doğumlu şarkıcı hiç bir zaman bir magazin figürü olmadı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! 21 yılda öyle bir değişti ki...

Zaten magazin figürü olmaktan da hiçbir zaman hoşlanmadı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son hali şaşırttı! 21 yılda öyle bir değişti ki...

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.

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