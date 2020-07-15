Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli ve ev sahibi arasındaki kira gerilimi sürüyor! 'Git eski eşimden iste'

"ESKİ EŞİMDEN İSTE" DİYOR

"Defne Hanım, paramı istediğimde 'Eski eşim Eren Talu'dan iste' diye cevap veriyor. Eren Bey'e gittiğimde 'Sen Defne'ye git' diyor. Ben de icra takibi başlattım. Defne Hanım iftira attığımı iddia ederek tazminat davası açmış. Ben öyle bir saygısızlık yapmadım. Onun gibi değerli, kültürlü ve bilgili bir kadının kirasını ödememesini yadırgıyorum. Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim."