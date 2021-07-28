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Songül Karlı’dan dekolte üstüne dekolte! Transparan siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti iddialı paylaşımı olay oldu

Songül Karlı'dan dekolte üstüne dekolte! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son video ile yine olay oldu. Ünlü şarkıcı, siyah derin göğüs dekolteli transparan elbisesi ile çektiği bir videoyu 'Hazırlanıyoruz' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. Karlı için "Yılların eskitemediği kadın", "Yine çok iddialısın" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

28.07.2021 22:02 - Son Güncelleme: 28.07.2021 22:02
Songül Karlı’dan dekolte üstüne dekolte! Transparan siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti iddialı paylaşımı olay oldu

Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Songül Karlı’dan dekolte üstüne dekolte! Transparan siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti iddialı paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı, siyah derin göğüs dekolteli transparan elbisesi ile çektiği bir videoyu 'Hazırlanıyoruz' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı’dan dekolte üstüne dekolte! Transparan siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti iddialı paylaşımı olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Songül Karlı’dan dekolte üstüne dekolte! Transparan siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti iddialı paylaşımı olay oldu

Songül Karlı için "Yılların eskitemediği kadın", "Yine çok iddialısın" yorumları yapıldı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın elbisesini beğenmediğini dile getirdi.

Songül Karlı’dan dekolte üstüne dekolte! Transparan siyah elbisesi ile kamera karşısına geçti iddialı paylaşımı olay oldu

İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o elbisesi...