Songül Karlı'dan bomba itiraf: '13 yaşından beri kazandığım paramı...' Eski eşi Metin Yüncü'nün beraat kararı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ben sana yapacağımı biliyorum'

Şarkıcı Songül Karlı'nın, Metin Yüncü ile evlenmesi uzun yıllardır magazin gündeminde konuşuldu. Ünlü çift, 2017'de boşanma kararı almıştı. Dolandırıcılık iddiasıyla davacı olduğu eski eşi hakkında çıkan beraat kararının ardından canlı yayına bağlanan Songül Karlı açtı ağzını yumdu gözünü. Songül Karlı, "Ben 13 yaşından beri kazandığım paramı bir adam yüzünden kaybettim." ifadelerine yer verdi. İşte merak edilenler...