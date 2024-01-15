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5 sene önce 4 yıllık ilişkileri bitmişti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? İlk ağızdan yanıt geldi: Kerem Bürsin açıkladı!

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 2019 yılında 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Yollarını ayrıldıktan sonra farklı isimlerle aşk yaşayan ikili, geçen günlerde barıştıkları yönündeki iddialarla gündem oldu. "Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?" sorusu uzun bir süre yanıt ararken sonunda beklenen hamle geldi. Kerem Bürsin iddiaları net bir şekilde cevapladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 11:25 Güncelleme 15 Ocak 2024, 11:46
5 sene önce 4 yıllık ilişkileri bitmişti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? İlk ağızdan yanıt geldi: Kerem Bürsin açıkladı! 1

Oyuncu çift Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış ve o dönem magazin manşetlerini sık sık süslemişti.

5 sene önce 4 yıllık ilişkileri bitmişti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? İlk ağızdan yanıt geldi: Kerem Bürsin açıkladı! 2

Hayranları tarafından çok yakıştırılan çift, 2019 senesinde ise 4 yıllık ilişkilerine nokta koymuştu.

5 sene önce 4 yıllık ilişkileri bitmişti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? İlk ağızdan yanıt geldi: Kerem Bürsin açıkladı! 3

Yollarını ayrıldıktan sonra farklı isimlerle aşk yaşayan ikili, geçen günlerde barıştıkları yönündeki iddialarla gündem oldu.

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