5 sene önce 4 yıllık ilişkileri bitmişti! Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? İlk ağızdan yanıt geldi: Kerem Bürsin açıkladı!

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 2019 yılında 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Yollarını ayrıldıktan sonra farklı isimlerle aşk yaşayan ikili, geçen günlerde barıştıkları yönündeki iddialarla gündem oldu. "Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?" sorusu uzun bir süre yanıt ararken sonunda beklenen hamle geldi. Kerem Bürsin iddiaları net bir şekilde cevapladı. İşte detaylar...