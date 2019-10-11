Songül Karlı takipçilerinin tavsiyesine uydu! İşte Songül Karlı'nın son hali...

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Songül Kargu olan ünlü sunucu, 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik dünyasına adım attı. Bir dönem katıldığı canlı yayın programında "rayting için evlendim" diyerek herkesi şaşkına uğratan Songül Karlı, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İstediği etkiyi alamayan Karlı, yeni imajı hakkında, ""Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" dedi.