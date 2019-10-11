Songül Karlı takipçilerinin tavsiyesine uydu! İşte Songül Karlı'nın son hali...
Songül Karlı Instagram paylaşımıyla herkesi şok etti. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde yeni halini sosyal medya hesabından, "Sizce hangisi? Sihirli eller yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız önemli benim için" şeklinde takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak aldığı olumsuz tepkiler üzerine Songül Karlı yeni imajını 24 saat sonunda değiştirdi. İşte Songül Karlı'nın yeni estetikli hali...
Songül Karlı yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuş ve hayranlarının tepkisinin kendisinin öönemli olduğunu belirtmişti. 46 yaşındaki Songül Karlı sözünde durdu. Çok fazla olumsuz eleştiriye maruz kalan Karlı, yeni halini 24 saat sonra değiştirdi. İşte Songül Karlı'nın son hali...
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Songül Kargu olan ünlü sunucu, 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik dünyasına adım attı. Bir dönem katıldığı canlı yayın programında "rayting için evlendim" diyerek herkesi şaşkına uğratan Songül Karlı, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. İstediği etkiyi alamayan Karlı, yeni imajı hakkında, ""Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlarda beni çok üzdü" dedi.