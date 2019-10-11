Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su çok ünlü bir isimle evliymiş! Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, bu akşam yeni bölümüyle fırtınalar estirecek. Reyyan ve Miran'ın tutkulu aşk hikayesinin anlatıldığı dizi yeni bölümünde pek çok sürprize gebe. Bu akşam yayınlanacak bölümde en çok dikkat çeken karakterlerden biri Hazar Şadoğlu olacak. Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar Şadoğlu karakteri ile izleyicilerin gönüllerine taht kuran Serhat Tutumluer en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı. İşte başta Serhat Tutumluer'in eşi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

11.10.2019 14:35 - Son Güncelleme: 11.10.2019 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





