Songül Karlı öyle bir paylaşım yaptı ki görenler şaşı kaldı 'hem yetenek hem fizik' Süper minisiyle oturup bağlama çalınca...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Songül Karlı hiç kuşkusuz... Özellikle eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini dolandırdığı iddialarıyla magazin gündemini bir dönem meşgul eden Karlı'yı sonrasında tutabilene aşk olsun. Özellikle sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumayı başaran Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlu Efe Furkan Gümüş'le Zürih'e gitmişti. Önceki gün sahne alan Karlı yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
19.12.2022 16:24 - Son Güncelleme: 19.12.2022 16:24
Sosyal medya paylaşımlarından ettiği tek kelimeye kadar Songül Karlı, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.