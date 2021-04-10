Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler dönüp dönüp bir daha baktı.

10.04.2021 17:28 - Son Güncelleme: 10.04.2021 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





