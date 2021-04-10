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Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler dönüp dönüp bir daha baktı.

10.04.2021 17:28 - Son Güncelleme: 10.04.2021 17:28
Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı, artık sık sık hayatından kesitleri paylaşıyor.

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Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti ama ne çekmek.

Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı, yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı hatırlarsınız.

Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Ancak en çok konuşulan imajı değil uyguladığı photoshop oldu.

Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor

Songül Karlı'nın photoshop değişimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmeye devam ederken, Karlı yine photoshopla gençlik yıllarına dönmüştü.