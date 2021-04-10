Songül Karlı ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez göz kanatıyor! 47'lik Songül Karlı'nın olaylı paylaşımları bitmiyor
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı.'Ekmeğe muhtaç kaldım' sözleri hayli yankı bulan Songül Karlı kısa süre önce de ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini vermişti. Sık sık estetik haberiyle gündem olan bir yandan da ekranlara geri dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler dönüp dönüp bir daha baktı.
10.04.2021 17:28
- Son Güncelleme: 10.04.2021 17:28
Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı. "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı, artık sık sık hayatından kesitleri paylaşıyor.
Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti ama ne çekmek.
Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı, yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı hatırlarsınız.
Ancak en çok konuşulan imajı değil uyguladığı photoshop oldu.
Songül Karlı'nın photoshop değişimi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmeye devam ederken, Karlı yine photoshopla gençlik yıllarına dönmüştü.