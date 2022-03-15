Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu
Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle sütyensiz spor pozlarında verdiği frikiklerle uzun bir süre adından söz ettiren Karlı, bu kez kırmızılar içinde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ateş emojileri eşliğinde yaptığı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Karlı'yı gören dönüp bir daha baktı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı yakıp kavuran o pozu...
15.03.2022 20:31 - Son Güncelleme: 15.03.2022 20:41
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Spor sırasında çekilen bir karesini sosyal medya hesabında yayınlayan Songül Karlı'nın iç çamaşırı giymemesi ise dikkat çekmişti.
Bazı takipçileri, frikik veren Songül Karlı'ya oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdiği sözleri hatırlatmıştı.