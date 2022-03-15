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Haberler Magazin Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle sütyensiz spor pozlarında verdiği frikiklerle uzun bir süre adından söz ettiren Karlı, bu kez kırmızılar içinde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ateş emojileri eşliğinde yaptığı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran Karlı'yı gören dönüp bir daha baktı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı yakıp kavuran o pozu...

15.03.2022 20:31 - Son Güncelleme: 15.03.2022 20:41
Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Karlı, özellikle sütyensiz spor pozlarında verdiği frikiklerle uzun bir süre adından söz ettirmişti.

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Spor sırasında çekilen bir karesini sosyal medya hesabında yayınlayan Songül Karlı'nın iç çamaşırı giymemesi ise dikkat çekmişti.

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

Bazı takipçileri, frikik veren Songül Karlı'ya oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdiği sözleri hatırlatmıştı.

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! ‘Ateş’ notuyla paylaşan frikik kraliçesine bakın! Ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı kavurdu

'ANNE ALLAH AŞKINA YAPMA'
Karlı, bir röportajında "Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube'a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!" diyerek oğlunun iddialı pozlarına tepki gösterdiğini söylemişti.

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