Songül Karlı en cesur haliyle herkesi şaşkına çevirdi frikik kraliçesini hiç böyle görmediniz! 48'lik Songül'e bakın ortalığı yıktı geçti
Songül Karlı en cesur haliyle herkesi şaşkına çevirdi frikik kraliçesini hiç böyle görmediniz! 48'lik Songül'e bakın ortalığı yıktı geçti. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü sunucu ve şarkıcı göğüslerinin büyüklüğünden şikayet etti ve üç kez bıçak altına yattı. Başka estetik operasyon geçirmediğini ileri süren Karlı, son olarak geçtiğimiz aylarda Seda Sayan gibi fransız askısı yöntemine başvurdu. Değişimi ile dikkat çeken ve paylaştığı göğüs dekolteli kıyaferleri ile gündeme gelen ünlü isim son olarak en doğal hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Sporunu aksatmayan ve fit görünen Songül Karlı en cesur karesi ile herkesi şaşırttı. İşte bir çocuk annesi olan 48 yaşındaki Songül Karlı...
Songül Karlı en cesur haliyle herkesi şaşkına çevirdi frikik kraliçesini hiç böyle görmediniz! 48'lik Songül'e bakın ortalığı yıktı geçti...
Son olarak fransız askısı yaptıran ve saç rengini değiştiren Songül Karlı'nın Instagram karelerini görenler, Bbu Songül başka Songül' yorumlarında bulunmuştu.
Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti. Yeşil pırıltılı süper mini elbisesi sanatçıya çok yakıştırılmıştı.
Göğüs dekolteli pozları ile sık sık adından söz ettiren ve hatta oğlundan da bu yüzden tepki aldığını ifade eden Songül Karlı, bu kez de en doğal hali ile dikkat çekti.
SONGÜL KARLI KİMDİR?
Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı bugün 47 yaşında. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi.