Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağası Altan Gördüm'ün kızı da ünlü çıktı! Eski eşi Vahide Perçin meğer kızıyla aynı dizideymiş
Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizi hem konusu hem de oyunculukları ile perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. İzleyici sürprizleriyle şaşırtmaya devam eden Çukurova, son olarak Altan Gördüm'ü kadrosuna kattı. Bir dönem Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in eski eşi olan Altan Gördüm hakkında araştırma yapanlar kızı hakkında gerçeği duyunca şaştı kaldı.
03.02.2022 12:44
- Son Güncelleme: 03.02.2022 12:44
Atv'nin iddialı dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Diziye bu sezon 'Çolak Ağa' karakteriyle dahil olan usta oyuncu Altan Gördüm hakkında pek çok detay merak ediliyor
Bir dönem eski eşi Vahide Gördüm'ün rol aldığı Çukurova'da rol almaya başlayan Altan Gördüm'ün kızı hakkındaki gerçeği ve kızının kim olduğunu görenler şaştı kaldı.