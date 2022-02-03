Hülya Avşar 'hamileymişim' dedi sokak ortasında kardeşi Helin'le konuştu! Avşar kızından bomba sözler
Hülya Avşar 'hamileymişim' dedi sokak ortasında kardeşi Helin'le konuştu! Bir kız çocuğu annesi Avşar kızı sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Attığı her adımda adından bahsettirmeyi başaran Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Bir medikal kliniğe kontrol için gelen Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'a yaptığı 'hamilelik' sözleri ile dikkat çekti.
AVŞAR KIZINDAN BOMBA SÖZLER
Hülya Avşar 'hamileymişim' dedi sokak ortasında kardeşi Helin'le konuştu! Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Hülya Avşar, rutin sağlık kontrolünü yaptırmaya geldiğini belirtirken, Youtube'da kanal açarak yayın yapmak istediğini açıkladı.
Ünlü sanatçı, "Bana çocuk oyuncağı gibi geliyor. Sohbet programı yapmak istiyorum ama ünlülerle değil. Artık hayat çok değiştiği için güzel şeyler sormak ve öğrenmek istiyorum. Kendimce konuşmalar, belki stand-up olabilir, kendi yazdıklarımdan bir şeyler olabilir. Eskidendi o insanlar kitap yazsın, herkes okusun diye beklemeler. Her şey şu an hızlı ve çabuk olduğu için bütün vermek istediğin ne varsa hayatta canlı canlı pat pat diye vereceksin. O konuda doluyum, kitap yazmanın çok uzun zaman aldığını düşündüğüm için daha yapılması gereken yollar var. Onlardan biri de bu mecra. Sonra onu isteyen kitaplaştırabilir ya da zaten onların hepsi bir belge" ifadelerini kullandı.
"TELEVİZYONLARLA ANLAŞMAM ZOR"
"Televizyon kanalları başka yerlerdeler, onlarla anlaşmam çok zor hale geldi" diyen Avşar kıcı, "Şartlarınız ağır mı geliyor?" sorusuna, "Şartlarımız uymuyor kafa olarak. Diziler çok uzun sürüyor ve benim yapmak istediğim şeylere yer yok zaten. Bakıyorsun dijitale; ha benim kendi kanalım, ha orada yapmışım. Ne fark eder? Niye başkasının kanalında olayım diye düşünüyorum" yanıtını verdi.