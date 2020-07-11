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Songül Karlı da modaya uydu, bikiniyi giydi pozunu verdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren 46 yaşındaki Songül Karlı, yeni akıma uydu. Alaçatı'da tatil yapan Songül Karlı, bikinili pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sık sık geçirdiği estetik uygulamalarla konuşulan Songül Karlı, sene başında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Karlı, fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya beğeni yağdı.

11.07.2020 09:54 - Son Güncelleme: 11.07.2020 09:54
Songül Karlı da modaya uydu, bikiniyi giydi pozunu verdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı

46 yaşındaki ünlü sunucu Songül Karlı, İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapıyor. Bikinili pozlarını paylaşan ünlü sunucunun fit vücudu dikkat çekti.

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Songül Karlı da modaya uydu, bikiniyi giydi pozunu verdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı

Koronavirüs sürecinde eve kapanan ve sık sık evde spor yapan Songül Karlı normalleşme süreciyle birlikte kendini tatile attı. Alaçatı'da tatil yapan ve bir süredir ekranlardan uzak olan 46 yaşındaki Songül Karlı tatil pozlarını paylaştı.

Songül Karlı da modaya uydu, bikiniyi giydi pozunu verdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı

Karlı karantinada yaptığı sporun işe yaradığını cesur pozlarıyla gözler önüne serdi.

Songül Karlı da modaya uydu, bikiniyi giydi pozunu verdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı

45 yaşındaki Songül Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var."

Songül Karlı da modaya uydu, bikiniyi giydi pozunu verdi! Son haliyle sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Songül Karlı, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınıyor. Şarkıcının yıllar içerisindeki değişimi inanılmaz. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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